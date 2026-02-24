サインポストは高い。前週末２０日取引終了後、ＪＲ東日本傘下のＪＲ東日本スタートアップなどと共同出資する無人決済システム開発のＴＯＵＣＨＴＯＧＯ（ＴＴＧ、東京都港区）について、保有する全株式をセキュアに譲渡すると発表した。２７年２月期に関係会社株式売却益として計上する予定としており、買いの手掛かりとなっているようだ。 これに伴い、ＪＲ東日本スタートアップとの合弁契約も終了すると