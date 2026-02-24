乃木坂46が、14周年を記念したバースデーライブを5月19日～21日の3日間、東京ドームにて開催する。 （関連：乃木坂46が第一線に立ち続ける理由とは？“AKB48公式ライバル”から独自のカラーを築いた14年をたどる） 本情報は、2月22日に行われた『5th ALBUM MEMORIAL LIVE「My respect」』のライブ会場で発表になったもの。バースデーライブに向けて、キャプテンの梅澤美波は「3