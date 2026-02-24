昭和産業が反発し、昨年来高値を更新している。同社は２０日取引終了後、３０年３月期の連結営業利益目標を１４０億円（２６年３月期予想は１１０億円）とする中期経営計画を策定したと発表しており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 ３６年３月期の連結営業利益目標を２００億円以上とする長期ビジョン「ＳＨＯＷＡＶＩＳＩＯＮ２０３５」の実現に向けて収益体質の強化を掲げ、基盤分野における高付加価値商品