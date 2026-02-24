【その他の画像・動画等を元記事で観る】 キリンビール株式会社が、桜や花火など、ビールとともに楽しまれてきた日本の風物詩を未来につなぐ取り組み『晴れ風 ACTION』の一環として、YouTube チャンネル『THE FIRST TAKE』を通じて、支援の輪を拡大することが決定。 この取り組みに共感したmiwaとレミオロメンの2組が『THE FIRST TAKE』に出演し、桜への思いを込めた新曲や長年親しまれてきた名曲を披露することが発