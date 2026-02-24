この記事をまとめると ■シビックタイプRはシフトノブもこだわって作っている ■先代モデルのタイプR（FK8）はマイナーチェンジでシフトノブの形状を変更した ■球体型からティアドロップ型を採用した背景を紹介する タイプＲはシフトノブも一切妥協しない！ 先日、NSX-R、インテグラタイプR、シビックタイプRの初代モデルに採用された、チタン製シフトノブのこだわりについてお伝えした（初代タイプＲシリーズのチタン製シフト