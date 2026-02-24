ABCテレビ『なるみ・岡村の過ぎるTV』（毎週月曜後11：10※関西ローカル）と『news おかえり』（月〜金後3：40※同）のコラボ企画が決定した。あす25日と3月4日の2週にわたり『news おかえり』で放送される。【写真】『news おかえり』横山太一アナウンサーなるみと岡村隆史（ナインティナイン）のレギュラーを務める『なるみ・岡村の過ぎるTV』は、3月4日にゴールデンスペシャル（後7：00〜※関西ローカル）が決定。