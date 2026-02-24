テレビ東京が24日までに公式X「テレ東アーカイブ」を更新。育休中の相内優香アナウンサー（40）の新入社員時代の写真を公開した。公式Xは23日、「本日は#相内優香アナのお誕生日です！入社一年目の冠番組『A×A』（画像参照）、その後はWBSやモーサテのほか、バーチャルYouTuber『相内ユウカ』としても活動の幅を広げていました。現在育休中の相内アナ、復帰後も頑張ってくださいね！お誕生日おめでとうございます！」とつづった。