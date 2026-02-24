タレントの重盛さと美が２４日、フジテレビ系「ぽかぽか」で、友人である板野友美から言われた驚きの一言を紹介。また「会って２回目」でプレゼントされたポロシャツの驚きの値段も明かした。重盛は板野が「仕事が好き過ぎて怖い」と思っていると告白。最初にあったビビンバ店で「ねえ、お金稼ぎたくない？」と言われたと暴露した。ハライチは「うわっ。地元のヤバイ先輩だ」と言うと、板野は「ちょっと待って。普通に忙しい