NHKは24日、都内の同局で会見を開き、27年の大河ドラマ「逆賊の幕臣」に、北村有起哉（51）鈴木京香（57）上白石萌音（28）岡部たかし（53）中村雅俊（75）が新たに出演することを発表した。同作は、松坂桃李（37）が主演。勝海舟のライバルといわれ、明治新政府に「逆賊」とされた幕臣、小栗上野介忠順を主人公に、幕末史の裏側に迫る。北村は小栗忠順の父、小栗忠高役、鈴木は母のくに役、上白石は妻のみち役、岡部は井伊直弼役