ミラノ・コルティナ五輪に出場した日本代表選手団が２４日、成田空港に到着した。午後１時ごろに到着ロビーに姿を見せると、詰めかけた大勢の客からは拍手と大きな歓声が飛び、選手は笑顔で応えた。フィギュアスケート勢では、ペアで史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、団体と女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）、団体と男子シングルでともに銀メダル