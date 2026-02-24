テレビ朝日の堂真理子アナウンサー（４４）が最新ショットを公開した。２３日までに自身のインスタグラムを更新した堂アナ。「今日はにゃんにゃんにゃん、猫の日ですが、、、娘念願のドッグランカフェに行きましたわんこは初めての場所に緊張していましたが、少しずつ慣れてのびのびとリラックスして過ごせていました娘と食べたホットサンドとポタージュも美味しかったです」とつづると、白のアウターにメガネをかけた姿で