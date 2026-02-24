高校生の息子が体調不良になり学校から連絡が。先生から「お昼を食べていないそうで……」と注意されたA子さん。お昼代は渡しているのに、どういうこと！？ 今回は筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。 お昼代の行方