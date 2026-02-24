RIIZEが2月21日(土)〜23日(月祝)の3日間、自身初となる東京ドーム公演＜2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME＞を開催した。K-POP男性グループとしてデビュー最速での東京ドーム公演には、3日間の合計12万人を動員。ゴンドラやムービングステージ、フロート、数々の特攻など、ドーム規模だからこそできる演出を、ハイレベルなパフォーマンスで存分に活かし、まさに“記録”と“記憶”に刻まれる