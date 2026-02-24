JFAが公式発表日本サッカー協会（JFA）は2月24日、3月1日に草薙総合運動場陸上競技場で行われる「第41回静岡県ヤングサッカーフェスティバル」に臨むU-17日本高校サッカー選抜のメンバー20名を発表した。同チームの監督は鈴木勝大氏（桐光学園高）が務め、コーチには萬場努氏（明秀日立高）、GKコーチには元日本代表の南雄太氏（流通経済大学附属柏高）が名を連ねている。チームは2月26日から静岡県内でキャンプを開始し、27日