岡山県久米南町で24日、山火事が発生し、女性1人がやけどをして病院に搬送されました。 消防によりますと、24日午前10時45分ごろ、岡山・久米南町北庄で「のり面が燃えている」と近くの住民から119番通報がありました。 消防が約30分後に火を消し止めましたが、山林約6aが焼けました。高齢の女性が火にあおられやけどを負い、病院に搬送されました。意識はあるということです。 消防が火事の原因を調べています。