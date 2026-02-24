浦和は鹿島戦へ向けて公開練習を実施浦和レッズは2月24日に公開トレーニングを実施。前日に完全移籍での加入が発表された元日本代表FWオナイウ阿道も合流し、すでに約5万3000枚が発券されているホーム開幕の鹿島アントラーズ戦に向けて調整した。前節の横浜F・マリノス戦までのアウェー3連戦を勝ち点7で乗り切った。昨季は19試合でわずか3勝と苦しんだ敵地でのゲームをうまくまとめ、逆に19試合で13勝したホームに戻って昨季の