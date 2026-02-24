『魔法使いの夜』最新映像｜2026年公開決定 劇場アニメ化が発表されていた「魔法使いの夜」について、公開が2026年であることが明らかになった。ufotableのプロモーションリール映像より、同作の最新映像も公開されている。 映像では、穏やかな日常と、魔術を使用する少女たちという非日常の数々が鮮烈に交錯。「圧巻のクオリティと映像美で、見る者の心を奪う仕上がり」としている。ラストには「今春 続報公開