タレントのMEGUMI（44）が23日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。グラビアアイドル時代にSNSがあったら「急にバナナ食べたりしてみる」と明かした。MEGUMIは「“おっぱいから上が顔だ”って育ってきた。そこを全開で出していこうってマインドで当時はいた」と回顧。その上で、当時SNSがあったら投稿内容は「“ラーメン食べに来たよ”って言って、谷間が出てるみたいな。気付いてねーよっ