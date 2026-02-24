aoが、約2年ぶりとなる新曲「痛い膝」を3月11日にリリース。また、同曲がFODオリジナルドラマ『コントラスト』の主題歌に起用される。 （関連：(sic)boy、tonun、ao、Tele……4組のライブから感じた新時代の息吹熱気に満ちた『Spotify Early Noise Night #14』） 本楽曲は、“大人になるにつれて抱える心の傷や焦りは、無理に消そうとしなくていい。”“他人や過去の自分と比べて自己否定したり、理由や結果ばかり求