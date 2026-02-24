Nothingは、3月5日19時30分（日本時間）に発表する新型スマートフォン「Phone (4a)」の製品画像を公開した。 Nothing公式サイトより 仕様と価格は公開されていない。CEOのカール・ペイ氏は、ミドルレンジに位置する(a)シリーズで、フラッグシップに近い体験の提供を目指していることを明らかにしていた。