元K-1世界王者でタレントの魔裟斗さんは2月23日、自身のInstagramを更新。美人筋トレインフルエンサーのブラマジ田中さんとのツーショットを披露しました。【写真】魔裟斗＆筋トレ美女のツーショット「素晴らしい」魔裟斗さんは「ブラマジ田中さんと魔裟斗チャンネル撮影しました」とつづり、1枚の写真を投稿。ブラマジ田中さんと自身のYouTubeチャンネルでコラボレーションした際のツーショットのようです。トレーニングウエア姿