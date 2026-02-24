ＪＲ西日本によると、２４日（火）午後０時２４分ごろ、大和路線の志紀駅（大阪府八尾市）で人身事故が発生しました。この影響で、午後０時５０分時点で、大和路線のＪＲ難波〜王寺が運転見合わせとなっています。運転再開は、午後１時４５分ごろの見込みです。