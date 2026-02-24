ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのフィギュアスケート・女子フリーでメダルを獲得した坂本花織（25）、中井亜美（17）が22日、日本スケート連盟（@skatingjapan）の公式インスタグラムに登場。「念願のジェラートを食べることができました」と伝え、タワー状に積み重なったジェラートを手にラフな笑顔を見せるオフ2ショットが公開された。【写真】「2人ともいい笑顔」「姉妹みたい」“ごほうび”のジェラートを満喫する