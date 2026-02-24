ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場したTEAM JAPANのメンバーが24日、イタリアから帰国した。【写真】優しい！三浦璃来のメダルの位置を確認する木原龍一フィギュアスケート女子と団体で銀メダルを獲得し、閉会式で日本の旗手を務めた坂本花織、 フィギュアスケート男子と団体で2大会連続で銀メダルを獲得した鍵山優真、フィギュアスケート・ペアで史上初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組らが帰国。