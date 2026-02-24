赤沢経済産業相は２３日、ラトニック米商務長官との電話会談で、トランプ米政権が２４日に発動する新たな追加関税に関し、昨年７月の相互関税に関する日米合意に比べて不利にならないように申し入れた。日米合意では、相互関税や自動車関税を引き下げる代わりに５５００億ドル（約８５兆円）の対米投資を約束した。赤沢氏は２４日の閣議後記者会見で「現行の日米関税合意を今後とも誠実かつ迅速に実行していくことが、両国のた