俳優の岡田准一（４５）と昨年のＭ−１グランプリで王者となったお笑いコンビ・たくろうが２４日、都内で行われたマクドナルドの「プレミアムローストコーヒー（ホット）」リニューアル発表会に出席した。同製品のリニューアルは、３年ぶりとなる。“コーヒーカラー”のセットアップで登場した岡田は「今回のリニューアルを意識した」と“ＣＭの顔”らしさ全開。たくろうとは初対面だとし「Ｍ−１も見ていたし、会いたかった」