人気アーティストグループ「XG」のプロデューサー・SIMON容疑者がコカイン所持の疑いで逮捕された事件で、一緒にいたエイベックス社員の長谷川雄大容疑者（38）と胗川典利容疑者（51）ら3人も現行犯逮捕された事を受けて、エイベックスは、「警察による捜査が行われており、当社は全面的に協力してまいります」などとコメントを出し、謝罪した。一方、「XG」の公式サイトは、プロデューサーの逮捕について24日正午現在、沈黙