歌手森高千里（56）が、「2025森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!”」Blu−ray＆DVD（3月11日発売）の発売を記念したプレミアム上映会を開催することになり24日、発表した。昨年開催されたコンサートツアーの中から、東京・昭和女子大学人見記念講堂で行った公演の模様を収録。森高がMCで「今までで一番盛り上がったんじゃない？」と問いかけるほどの盛り上がりに、あらためてファンに支えてもらっていると感じた