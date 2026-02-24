無邪気に笑い合う日常と、ステージで放つ圧倒的な存在感。その"振れ幅"に、思わず秒で落ちてしまう。「aoen house」ではリラックスした素顔をのぞかせ、最新シングル「秒で落ちた」では中毒性のあるパフォーマンスを披露するaoen。自然体と本気、その両面を行き来する7人の現在地とは――。番組収録の裏側から楽曲の聴きどころ、そして未来への覚悟までを語ってもらった。 Kayoko Yamamoto――「aoen house」の収録を終えての感想