ボーイズグループSHINeeのメンバー、ミンホの日本の新曲2曲がリリースされる。来る2月25日0時、ミンホの日本新シングル『Flawless』『Sunkissed』がリリースされる。【写真】ミンホ、色気溢れる眼差しに視線釘付け『Flawless』は、完璧でなくともありのままの姿が美しいというメッセージで心強い慰めを届ける楽曲であり、『Sunkissed』は大切な人たちとともに過ごす日常の温かさを自由な雰囲気で表現し、世界中のファンを魅了する