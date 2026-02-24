【モデルプレス＝2026/02/24】2027年に放送予定の俳優・松坂桃李が主演を務める大河ドラマ（第66作）「逆賊の幕臣」に出演する新キャスト5人が決定。2026年2月24日に都内にて行われた出演者発表会見で発表された。【写真】2027年大河ドラマ豪華新キャスト◆松坂桃李主演2027年大河「逆賊の幕臣」豪華キャスト発表この日、主人公の小栗忠順を演じる松坂が先に1人で登場。その後、忠順の父・小栗忠敬役の北村有起哉、忠順の母・くに