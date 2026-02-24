TWS（トゥアス）が、日本でファンミーティングを開催する。TWSは、4月8日（水）・9日（木）に「2026 TWS 2ND FANMEETING IN JAPAN」を神奈川・ぴあアリーナMMで開催することを決定した。2日間で計3公演を行う予定だ。【写真】TWS・ドフン、“変装なし”で東京満喫TWSは昨年3月、初のファンミーティング「2025 TWS 1ST FANMEETING IN JAPAN」を開催し、約3万人の42（TWSのファンネーム）を魅了。その後、7月2日にJapan 1st Single