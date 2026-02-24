湖池屋は、カラムーチョの「ヒーおばあちゃん（森田トミ）」など9キャラクターを対象に、一般投票を募る「第１回湖池屋推しキャラ総選挙」を実施する。１位のキャラクターについては、後日グッズ化を予定している。ファン参加型サイト「湖池屋GOGO!ランド」の開設を記念して企画したもの。開設初日の16日には“臨時投票所”が同社成増本社に設置された。総選挙に参加するスコーンの「ハラペコング」とポリンキーの「ベル」が会場に