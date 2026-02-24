ミラノ・コルティナ五輪に出場した日本代表選手団が２４日、成田空港に到着した。午後１時ごろに到着ロビーに姿を見せると、詰めかけた約４００人からは拍手と大きな歓声が飛び、選手は笑顔で応えた。セレモニーが行われ、フィギュアスケートのペアで史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が登場し、花束を受け取った。木原は「みなさんのおかげで五輪を戦い抜くことができまし