侍ジャパンにアドバイザーとして参加するパドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が２４日、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿（サンマリン宮崎）を完走した。１４日の初日から精力的に動き、この日もブルペンで菊池雄星（エンゼルス）を見守り、最後は投手陣と記念撮影をした。合宿後の主な一問一答は以下の通り。―合宿の期間っていうのは、どういう時期でした「