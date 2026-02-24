落語協会の真打ち昇進襲名披露会見が24日、東京・上野精養軒で行われた。柳家圭花改メ二代目華形家八百八（はながたや・やおはち、44）、三遊亭ふう丈改メ二代目三遊亭円丈（41）、柳家小はぜ改メ三代目柳家小はん（43）、三遊亭伊織改メ三遊亭歌奈女（かなめ、38）、入舟辰乃助改メ八代目船遊亭扇歌（40）の5人が出席した。今回の昇進では5人全員が襲名または改名をする。会長の柳家さん喬（77）は「それぞれ名前が変わるのは