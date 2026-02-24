日経新春杯9着のサブマリーナ（牡5＝庄野、父スワーヴリチャード）は武豊とのコンビ継続で大阪城S（3月8日、阪神芝1800メートル）に向かう。これまでの4勝のうち3勝を武豊とのコンビで挙げている。庄野師は「前回は（2400メートルの）距離は大丈夫だったと思うんですが、京都の馬場を走りづらそうにしていました。活気が出てきた感じですし、（昨年3月の難波Sで）勝っている舞台でいい走りをしてくれれば」と話した。