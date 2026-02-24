大改良のうえ「値下げ」ってスゴすぎ！スバルが2025年10月に発表した電気自動車SUV「ソルテラ」の改良モデルが話題を呼んでいます。およそ3年ぶりの刷新で、新型ソルテラはどう進化したのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新型“5人乗り”SUV」です！ 画像で見る（30枚以上）ソルテラは、2022年にスバル初のグローバルBEV（バッテリーEV：電気自動車）として市場に投入された記念すべきモデルです。こ