日本相撲協会が2月24日に発表した新たな番付で、熱海市出身の熱海富士が新三役の小結に昇進し、来場所に向けて「変わらずに土俵の上で全力を出したい」と抱負を述べました。 【写真を見る】新三役の小結に昇進した熱海富士 ＜小結に昇進した 熱海富士関＞ 「ちょっと遅くなってしまったと思いますけど、うれしい。（番付表の）静岡の字も大きくなって、うれしいなと思います」 熱海市出身の熱海富士は、前頭4枚目で臨んだ先