3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた侍ジャパンの宮崎事前合宿は24日、最終日を迎え、大勢投手（26）がライブBPに登板。アドバイザーを務めるパドレス・ダルビッシュ有投手直伝のカットボールを実戦形式の打撃練習で投入した。3人目の対戦となった右打者の石垣に対して投球。「すごいところに投げてしまったらどうしようと思ったんですけど、ストライク取れたんで。そこは良かったなと思ってます」と