東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、サービス開始10周年を記念し、「仮面ライダー」「スーパー戦隊」など、既存の系譜に属さない完全オリジナルの新作特撮ヒーロー作品『フォルティクス配信!推しを継ぐもの』を制作し、2026年初夏にTTFC独占配信することを発表した。あわせて、2月22日には新ヒーロー・フォルティクスのビジュアル、トリプル主演キャスト、主要スタッフ、主題歌アーティスト情報を一挙解禁した。『フォルティクス 配信!