【モデルプレス＝2026/02/24】女優の三倉茉奈が2月23日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】40歳双子女優「髪の毛だけちょっと違う」“瓜二つ”幼少期ショットが話題◆三倉茉奈、佳奈との幼少期の写真披露茉奈は「今日誕生日を迎え、40歳になりました！40代に突入。楽しみです。双子を産んで育ててくれた母に感謝。佳奈もおめでとー！」とつづり、自身と双子の妹・三倉佳奈の幼少期の写真を