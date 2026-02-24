日本航空（JAL）傘下の中長距離路線を結ぶ格安航空（LCC）、ZIPAIR（ジップエア）が2026年2月23日、成田空港と米南部フロリダ州・オーランドを結ぶ直行チャーター便の初便を運航した。運航会社によると、日本からオーランドに旅客便の直行便を飛ばすのは初めて。オーランドは、「世界最大級のディズニーリゾート」だとされるウォルト・ディズニー・ワールドの「おひざ元」。乗客は記念品として配られたディズニーグッズのカチュー