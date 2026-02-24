日本相撲協会は２４日、大相撲春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）の新番付を発表した。綱取りの大関・安青錦（安治川）が、部屋の宿舎を構える大阪・松原市内で会見を行った。昨年の春場所は新入幕、わずか１年で横綱昇進に挑む地位まで昇りつめた。「（昨年とは）たいぶ違う。やることは変わらないのでしっかりやれれば。プレッシャーは当たり前。注目されることはうれしい」と語った。また千秋楽翌日の３月２