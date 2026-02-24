ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプで３つのメダルを獲得した二階堂蓮に２４日、所属する日本ビールから１５００万円の報奨金が贈られた。この日、札幌市内で贈呈式が行われた。このほかに日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）から報奨金として金５００万円、銀２００万円、銅１００万円が、全日本スキー連盟（ＳＡＪ）からも金３００万円、銀２００万円、銅１００万円が贈られる。ラージヒル銀、ノーマルヒル銅、混合団体銅メ