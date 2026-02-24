タレント・おばたのお兄さんが２４日、都内で「花王『クリアクリーンＮＥＸＴＤＥＮＴ』リニューアル発表会」に出席した。「バタバタなあなたに。ハミガキくらい粒でラクしてね！」をメインメッセージに掲げるブランド。名前に”ばた”が入るおばたのお兄さんは、くわばたりえと共に同商品をＰＲした。２歳半の息子の子育て中のおばたはこの日も朝からバタバタ。妻のフジテレビ・山粼夕貴アナウンサーが仕事で先に出