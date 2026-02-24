巨人・石塚裕惺内野手が沖縄春季キャンプ休日の２４日、自主練習を行った。泉口とともにセルラースタジアムの室内練習場でキャッチボールやフリー打撃などで汗を流した１９歳。練習を終えると自身の名前が入ったタオルや背番号２３のユニホームを持つファンのサインに応じた。一人ひとりのグッズにペンを走らせると、引き揚げる際にはファンから大きな拍手も送られた。オープン戦はここまで全３試合に出場し、８打数２安打。