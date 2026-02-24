ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）の岩本計介アナウンサーが、ヒマラヤ山脈登山に出発することになり、きょう24日が出発前最後の生出演となった。【写真】『おは朝』岩本計介アナ、ヒマラヤ登山へ出発！ 渡辺謙が激励『おは朝』で11年間にわたり朝の顔として親しまれてきた岩本アナは、3月27日をもって番組を卒業する。「おは朝人生の集大成としての挑戦」として、ヒマラヤ山脈・カラパタール