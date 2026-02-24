俳優の松坂桃李が主演を務め、来年1月からNHKで放送される大河ドラマ（第66作）『逆賊の幕臣』の追加出演者が24日、発表された。北村有起哉、鈴木京香、上白石萌音、岡部たかし、中村雅俊の出演が決定。主演の松坂とともに出演者発表会見に登壇した。【写真】圧巻…！笑顔で記者会見に望む松坂桃李＆鈴木京香ら豪華出演陣第66作となる今作は、脚本を安達奈緒子氏が担当し、1827年生まれの幕臣・小栗上野介忠順（おぐりこうず