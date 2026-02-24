結婚1年目、夫婦で囲む食卓は幸せな時間のはずでした。しかし妻は夫の料理を直箸で奪い、嫌がると「器が小さい」と責めるのです。今日こそ「自分の分は自分で」と思ってもまた奪われてしまいます。言われるままに差し出すことが愛なのでしょうか⋯それともこれは境界線の侵害なのでしょうか。＞＞ 【まんが】一口ちょうだい妻(ウーマンエキサイト編集部)